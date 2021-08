La terza giornata dell’Hero Open 2021 in Scozia si è appena conclusa con un forte accento locale, visto che in testa alla classifica a 18 buche dal termine del torneo ci sono, appaiati, i due padroni di casa Grant Forrest e Calum Hill. Sul percorso di Fairmont St. Andrews infatti la coppia in questione si è portata sul -18 complessivo e si è guadagnata l’ultima partenza di domani, dove si giocherà la vittoria con un folto numero di avversari visto che la classifica resta molto corta.

In particolare è da evidenziare lo straordinario round di Forrest, 28 anni, che ha letteralmente scalato la leaderboard grazie a un ottimo giro in 62 colpi con cui ha eguagliato il record del campo stabilito il giorno prima dal danese Lucas Bjerregaard. Nonostante sia partito con un bogey alla buca 1, il numero 337 al mondo ha inserito le marce alte per andare domani alla ricerca del suo primo titolo, realizzando da lì in poi la bellezza di undici birdie senza altri errori.

Lo spagnolo Santiago Tarrío, è il primo degli inseguitori e unico a -17 mentre Bjerregaard è incappato in un opaco giro da -1 ed è scivolato dalla prima alla quarta piazza (-16), raggiunto anche da un altro scozzese, David Law. L’unico azzurro ad aver passato il taglio, il nostro Renato Paratore, fresco rientrante da Tokyo e subito operativo, ha molto ben figurato oggi con un ottimo 66 di giornata che gli ha permesso di risalire sino alla 29esima piazza, lontano dalla testa ma in piena lotta per provare ad acciuffare la top-10.

Foto: Federazione Italiana Golf