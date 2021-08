Golf, Grant Forrest è il campione del Hero Open 2021. Paratore crolla 56esimo

Un rush finale di altissimo profilo ha appena regalato allo scozzese Grant Forrest il primo successo sullo European Tour di golf. Il numero 334 del mondo ha compiuto una vera e propria impresa questa settimana sul percorso di casa a Fairmont St. Andrews (Scozia), andando a siglare un fantastico -24 complessivo che è stato sufficiente per garantirsi questo grande prestigio personale.

Una seconda parte di settimana incredibile, quella di Forrest, iniziata col 62 di ieri e terminata oggi con un birdie-birdie che gli ha permesso di raggiungere e superare proprio al fotofinish l’inglese James Morrison (-23), il quale aveva tentato di giocare un brutto scherzo al padrone di casa siglando un -9 in questa domenica conclusiva. Alla fine però il grandissimo approccio al par 3 della 17 ha aperto la strada a Forrest, che ha sfruttato al meglio il par 5 della 18 per chiudere in bellezza il -6 odierno sufficiente per vincere.

Terza posizione, grazie a un altro birdie proprio sul finale, per lo spagnolo Santiago Ben Tarrio, che ha giocato nell’ultimo flight di partenza con Forrest e ha girato in -4 nel quarto round terminando in -21 il torneo. Quarta posizione per una coppia tutta scozzese, con David Law e Calum Hill che si sono fermati sul -20. Brutta giornata invece per il nostro Renato Paratore, unico azzurro ad aver passato il taglio di venerdì, precipitato in 56esima piazza a causa di un +3 di giornata molto pesante che lo ha fatto crollare sul -5 conclusivo.

