Superato l’ultimo WGC del calendario, il PGA Tour di golf si dirige a est, più precisamente a Greensboro (North Carolina) per l’ultimo evento che precede i playoff della FedEx Cup. Il Wyndham Championship si svolgerà da giovedì 12 agosto al Sedgefield Country Club con alcuni giocatori che cercano gli ultimi perfezionamenti in vista del caldissimo finale di una lunghissima stagione.

Dodici mesi fa la vittoria di Jim Herman qui è stata a dir poco una sorpresa, con il terzo successo della carriera che gli è valso l’accesso ai playoff in extremis. Ma la vera grande questione è capire se il sudafricano Louis Oosthuizen, che tanto bene si è comportato in questi mesi, riuscirà questa volta a mettere le mani sul primo trofeo stagionale. Un altro golfista da tenere d’occhio è certamente l’americano Gary Woodland, vincitore degli US Open 2019 a Pebble Beach, che al pari del sopraccitato è a caccia della prima affermazione in questo 2020-2021.

Presenti in North Carolina anche Bubba Watson, Justin Rose e Francesco Molinari, tutti giocatori in cerca di un ritorno alla forma perduta. Il golfista italiano, dopo il pesante forfait di Tokyo 2020, torna dunque in scena e farà la sua seconda partenza in carriera al Wyndham Championship. L’azzurro viene da un periodo molto magro in termini di risultati e proprio per questo ha un gran bisogno di punti perché attualmente è 136° in FedExCup ed è sceso al 151° posto nella classifica mondiale.

Foto: LaPresse