L’ultimo major di golf femminile del 2021, l’AIG Women’s Open (British Open rinominato per motivi di sponsorizzazione) inizia domani sullo storico percorso di Carnoustie in Scozia. Il famoso link fornirà un severo test per le migliori golfiste del gioco, inclusa la recente campionessa olimpica Nelly Korda che si presenta al cancelletto di partenza come assoluta favorita.

L’americana è salita in vetta alla classifica mondiale con il suo primo grande trionfo al Women’s PGA Championship di giugno, prima di mettersi al collo anche l’oro di Tokyo 2020, e mira a proseguire la sua serie di successi nell’anno più meraviglioso che potesse immaginare. Ma l’americana dovrà giocare contro la storia, invertire una tendenza che prosegue ormai da oltre due stagioni, visto che negli ultimi nove major femminili abbiamo assistito incredibilmente al primo trionfo di peso della carriera per altrettante atlete.

Un altro dato interessante in vista di questo evento è che bisogna risalire indietro nel tempo fino al 2010 per trovare un’intera stagione dove una giocatrice della Corea del Sud non sia riuscita a vincere un major, e questa sarà dunque l’ultima possibilità per Kim Sei Young, Ko Jin Young, Inbee Park e tutte le connazionali. Altro pericolo da tenere d’occhio per tutte sarà la neozelandese Lydia Ko, bronzo olimpico e unica della storia (uomini o donne) ad essersi messa al collo due medaglie, dopo l’argento di Rio 2016. La campionessa in carica sarà infine la tedesca Sophia Popov, autentica sorpresa dell’ultima edizione, mentre tutte le speranze azzurre saranno affidate naturalmente alla nostra Giulia Molinaro.

Il campo di Carnoustie, adiacente al Mare del Nord e 15 km a est di Dundee, è certamente uno dei percorsi links più impegnativi al mondo, in particolare se si alza il vento, con la sua temibile reputazione che gli è valsa il soprannome di “Car-nasty”. In particolare le ultime tre buche, con il torrente Barry Burn molto in gioco, sono notoriamente le più complicate.

Foto: AP Photo/Matt York