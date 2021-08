Diego Ulissi è stato indubbiamente uno dei grandi protagonisti di giornata al Giro di Polonia, rendendosi protagonista di una prestazione estremamente solida che gli ha consentito di lottare fino all’ultimo per il successo di tappa. Il 32enne del Team UAE Emirates si è dovuto arrendere per pochi centimetri in volata al fortissimo portoghese Joao Almeida, portando comunque a casa un buon secondo posto in cima allo strappo sul traguardo di Przemyśl.

“Oggi stavo molto bene e la squadra ha lavorato in maniera impeccabile, portandomi ai piedi della salita finale in una eccellente posizione. Le gambe giravano bene sulle pendenti rampe conclusive, l’ascesa è stata molto impegnativa: mi ha battuto, per pochissimo, un corridore molto forte. Almeida ha meritato il successo, rimango comunque soddisfatto per la mia prestazione e proverò a rifarmi nelle prossime tappe”, ha dichiarato l’azzurro al sito ufficiale della squadra emiratina.

Ulissi, dopo 2 tappe, occupa la terza posizione in classifica generale a soli 4″ dal leader Joao Almeida. Domani andrà in scena la frazione più lunga della manifestazione, la Sanok-Rzeszów di 226,4 km.

Foto: Lapresse