Ginnastica artistica, quando si torna in pedana dopo le Olimpiadi? Le prossime gare: ci sono i Mondiali! Il calendario

La ginnastica artistica ha regalato grandissimo spettacolo durante le Olimpiadi di Tokyo 2020. Da vero sport di classe A, insieme ad atletica leggera e nuoto, la Polvere di Magnesio si è ritagliata un grande spazio all’interno dei Giochi e le emozioni non sono mancate all’Ariake Gymnastics Centre. Gli atleti si sono dati battaglia per la conquista delle medaglie, l’Italia torna casa con l’argento di Vanessa Ferrari al corpo libero e un bel quarto posto della squadra femminile ad appena quattro decimi da uno storico piazzamento sul podio.

La ginnastica artistica si prende qualche settimana di riposo, ma non va in letargo come invece accadeva quasi sempre al termine delle passate edizioni dei Giochi. Il rinvio di un anno a causa della pandemia rende atipica questa stagione e a inizio autunno si disputeranno i Mondiali! Da ormai più di vent’anni non era prevista la rassegna iridata in anno olimpico, questa volta ritornerà eccezionalmente a causa dello slittamento dei Giochi. L’appuntamento è dal 18 al 24 ottobre a Kitakyushu, sempre in Giappone. Prima di una nuova trasferta in terra nipponica, per cui alcuni atleti hanno già iniziato o stanno per iniziare la preparazione, sono in programma un paio di manifestazioni internazionali di contorno come le due tappe della World Challenge Cup prevista tra poche settimane a Koper (Slovenia, 2-5 settembre) e Mersin (Turchia, 10-12 settembre).

Staremo a vedere chi deciderà di caricarsi anche di questi impegni dopo aver speso tanto alle Olimpiadi, i Mondiali potrebbero rappresentare un’occasione per nomi nuovi. Va ricordato che si tratta di una competizione individuale, non è prevista la gara a squadre. Al momento non sono schedulate gare italiane di prima fascia, da vedere se verrà organizzato qualcosa prima della partenza per il Sol Levante.

Foto: Lapresse