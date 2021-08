Ci siamo. Il momento tanto atteso è ormai alle porte. Domani sera, sabato 7 agosto, si potrebbe scrivere una pagina di grande importanza per la storia del football americano. Italia-Francia. Ore 21.00, stadio “Garilli” di Piacenza. Semifinale del Campionato Europeo 2021. Non serve molto altro per descrivere l’importanza dell’avvenimento.

Per il Blue Team, dopo un percorso eccellente nel 2019 (ovviamente nel 2020 tutto era stato messo in archivio) ora è giunto il momento di raggiungere il grande risultato. L’avversario, la Francia, non è certo tra quelli più morbidi, ma la compagine allenata dall’HC Davide Giuliano ha nelle proprie corde la grande impresa.

La seconda semifinale metterà di fronte Finlandia e Svezia (sempre domani, ma alle ore 12.30) che, quindi, se la vedranno contro la vincente del match del “Garilli” per contendersi il titolo. Le altre partite, che andranno a completare il tabellone fino al dodicesimo posto saranno Svizzera-Olanda, Austria-Serbia e Repubblica Ceca-Russia, mentre la Danimarca avanza dopo l’8-0 a tavolino sulla Gran Bretagna.

La fase finale del Campionato Europeo, che andrà quindi a incoronare la squadre campione continentale, si disputerà nel mese di ottobre con l’Italia che vuole presentarsi all’appuntamento con il sogno di portare il titolo a casa dal lontano 1987.

“La squadra è carica e in forma – le parole dell’HC Davide Giuliano, al sito ufficiale FIDAF – “Abbiamo fatto un gran lavoro, atleti, coach e staff sono ultra concentrati per una occasione unica per cui questo programma è in corso di sviluppo da parecchi anni. Dopo gli Europei di Gruppo B del 2013 abbiamo conquistato il diritto di contendere il gruppo A ad Austria e Svizzera. A Vienna, nel 2019, abbiamo ipotecato questo diritto e adesso ci si presenta un’occasione unica che onoreremo al meglio.”

“Sono onorato di rappresentare la Federazione per questa rappresentativa nazionale, impegno che da anni sostengo con piacere – commenta Manfredi Leone, Consigliere Federale e General Manager della Nazionale Italiana – “Abbiamo un gruppo fantastico, un progetto sempre in crescita. Credo che questa sia una delle squadre più forti di sempre. Desidero ringraziare tutto il nostro personale, atleti, coach, staff che profondono da sempre grande impegno. Inoltre ringrazio a nome della Federazione l’Aeronautica, che da anni ci sostiene e che ancora una volta si è dimostrata partner di eccellenza per il nostro raduno.”

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Adduci Alberto SEAMEN MILANO

Alberti Cesare REBELS LUGANO

Alfieri Nicholas James SCHWABISCH HALL UNICORNS

Alinovi Simone PANTHERS PARMA

Biancalana Paolo DUCKS LAZIO

Bianchi Michele PANTHERS PARMA

Bonanno Giacomo ITALIA

Bonaparte Danilo SEAMEN MILANO

Boni Simone RHINOS MILANO

Bouah Jordan RAIDERS ROMA

Caccialupi Giovanni HOGS REGGIO EMILIA

Carroli Domenico Maria SEAMEN MILANO

Chiappini Stefano DOLPHINS ANCONA

Colombo Marco SEAMEN MILANO

Dalle Piagge Lorenzo SEAMEN MILANO

De Mas Riccardo RHINOS MILANO

Deiana Lorenzo RAIDERS TIROL

Delaria Antonio Federico SEAMEN MILANO

Della Vecchia Giuseppe PANTHERS PARMA

Di Tunisi Stefano SEAMEN MILANO

Diaco Nicholas PANTHERS PARMA

Fanti Francesco SCHWABISCH HALL UNICORNS

Felli Matteo PANTHERS PARMA

Ferrari Alex RAIDERS TIROL

Finadri Tommaso PANTHERS PARMA

Fonti Ivan SEAMEN MILANO

Forlai Federico WARRIORS BOLOGNA

Gentili Michael Anthony DUCKS LAZIO

Grillo Andrea DUCKS LAZIO

Grossi Gianmarco PANTHERS PARMA

Hennessey Reilly Cummings PANTHERS PARMA

Insom Giacomo DUCKS LAZIO

Khay Kevin SEAMEN MILANO

Leone Marcello PANTHERS PARMA

Malpeli Avalli Alessandro PANTHERS PARMA

Mensah Enzo SEAMEN MILANO

MIchitti Brian Joseph ITALIA

Morlini Denis HOGS REGGIO EMILIA

Pastorino Cody James SCHWABISCH HALL UNICORNS

Perego Simone SEAMEN MILANO

Piccinni Flavio SEAMEN MILANO

Pozzebon Tommaso DUCKS LAZIO

Proulx Yoan Felix Kelassah PANTHERS PARMA

Quattrone Zachary Joseph DOLPHINS ANCONA

Rescigno Giovanni Antonio RHINOS MILANO

Ricchiuti Paolo WARRIORS BOLOGNA

Runco Francesco HURRICANES SAARLAND

Sargeni Paolo WARRIORS BOLOGNA

Seck Tamsir GIAGUARI TORINO

Taddia Marco GUELFI FIRENZE

Vergani Alessandro Antonio SCHWABISCH HALL UNICORNS

Viviani Elia PANTHERS PARMA

Zahradka Luke SEAMEN MILANO

Foto: shutterstock