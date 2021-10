Italia-Svezia oggi, football americano: orario Finale Europei, canale tv, programma, streaming

Siamo arrivati al giorno tanto atteso. Oggi, infatti, si disputerà la finale dei Campionati Europei 2021 di football americano. Dopo un lunghissimo e travagliato percorso, soprattutto per colpa della pandemia, l’Italia affronta la Svezia, per provare a mettere le mani sul titolo continentale.

L’atto conclusivo avrà il kick-off alle ore 12.30 al MalmöStadion della omonima città scandinava, davanti ad una cornice di pubblico che potrebbe toccare addirittura le 25.000 unità. Lo scenario ideale per l’atto conclusivo del Campionato Europeo che, nel caso dell’Italia, potrebbe regalare un trionfo quanto mai atteso.

Il Blue Team, dopotutto, non vince il titolo continentale ormai dal lontano 1987, per cui un digiuno di ben 34 anni, dopo due titoli nelle prime due edizioni disputate. La Svezia, invece, ha festeggiato il titolo per l’ultima volta nel 2005. Quale sarà, dunque, la compagine a mettere le mani sul titolo continentale?

IN TV – Svezia-Italia, finale degli Europei 2021, sarà trasmessa in diretta streaming gratuita sul canale YouTube della FIDAF. Non è prevista copertura televisiva. OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta dell’evento.

PROGRAMMA FINALE EUROPEI FOOTBALL AMERICANO 2021

Domenica 31 ottobre

Ore 12.30 Svezia – Italia

Foto: shutterstock