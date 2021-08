Finale Italia-Danimarca, Olimpiadi ciclismo su pista: orario, tv, programma, streaming inseguimento

L’appuntamento è fissato per domani alle 11.06. Domani, sull’Izu Velodrome, l’Italia dell’inseguimento individuale di ciclismo su pista si giocherà l’oro olimpico.

Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e Simone Consonni sono stati semplicemente strepitosi quest’oggi: piegata la Nuova Zelanda al termine di una semifinale pazzesca e nuovo record del mondo di 3’42″307.

L’asticella si alza perchè i prossimi avversari saranno i danesi. La Danimarca, infatti, sarà parte dell’atto conclusivo nonostante la sfida tra i campioni del Mondo e la Gran Bretagna non si sia conclusa a causa di un incidente. L’UCI, ad ogni modo, tramite il suo account twitter ha annunciato che i danesi, che stavano dominando la loro sfida, si sono qualificati per la finale.

Servirà una prova ancor più convincente agli azzurri per prevalere. Di sicuro, servirà un Ganna in versione moto ancor più di quella vista finora, in grado di trascinare anche il resto del quartetto del Bel Paese.

Di seguito il programma dettagliato. Ricordiamo che i Giochi sono trasmessi in diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 2 (pacchetto complessivo di 200 ore); in diretta streaming, per gli abbonati, su Discovery+ ed Eurosport Player (con canali tematici dedicati ai singoli sport) e su DAZN (dove si vedono i due canali televisivi di Eurosport). DIRETTA LIVE scritta su OA Sport, con un live generale e live tematici.

PROGRAMMA FINALE ITALIA-DANIMARCA, OLIMPIADI CICLISMO SU PISTA

Mercoledì 4 agosto

ore 11.06 italiane Finale Italia-Danimarca – Izu Velodrome

FINALE ITALIA-DANIMARCA, OLIMPIADI CICLISMO SU PISTA: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta streaming, per gli abbonati, su Discovery+ ed Eurosport Player (con i canali tematici per ciascuna disciplina). Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIMVision e agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb.

Diretta streaming, per gli abbonati, su DAZN, dove sono visibili i due canali televisivi di Eurosport.

La Rai ha a disposizione un pacchetto di 200 ore e deciderà di volta in volta cosa mandare in onda. Lo farà sui canali tv Rai 2 e RaiSport, gratis e in chiaro. Non è disponibile la diretta streaming su Rai Play.

I Giochi non saranno trasmessi sui canali tv di Eurosport visibili su Sky.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Federciclismo