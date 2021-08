Appare estremamente arduo assegnare il premio di MVP a uno dei quattro componenti della 4×100, freschissima vincitrice della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2021. L’intero quartetto dell’Italia è stato semplicemente encomiabile e si è espresso su livelli elevatissimi, riuscendo a compiere un’impresa che sembrava impossibile: si credeva che la velocità fosse un terreno adatto alla nostra genetica e alle nostre caratteristiche, invece… Ebbene: Lorenzo Patta è stato strepitoso al lancio, Marcell Jacobs ha sfoderato tutta la sua proverbiale velocità da Campione Olimpico dei 100 metri, Eseosa Desalu si è inventato una curva da antologia. Ma la copertina di 37.50 secondi leggendari è probabilmente stata pennellata da Filippo Tortu.

Il velocista brianzolo ha avuto l’onore dell’ultima frazione e ha avuto il merito di completare l’azione avviata dai compagni. Lo ha fatto da fuoriclasse, rendendosi protagonista di un gol sublime e da vero campione. Già, perché il 23enne non si è trovato in mano una tavola già apparecchiata a nozze, ma si è dovuto inventare una stoccata micidiale. Filippo Tortu aveva ricevuto il testimone da Desalu in seconda posizione: per la medaglia doveva contenere l’attacco di Canada, Cina, Giamaica; ma se voleva scrivere la storia doveva rimontare la Gran Bretagna in campo aperto. Ormai abbiamo capito che nulla è impossibile, il nostro portacolori ha azionato il turbo con una falcata poderosa, ha recuperato centimetro su centimetro nei confronti di Nethaneel Mitchell-Blake e lo ha sconfitto per appena un centesimo! Oro memorabile.

Questo trionfo ha sicuramente sbloccato Filippo Tortu, il quale non stava vivendo il momento migliore della sua carriera. Nel 2018 divenne il primo italiano a scendere sotto i 10 secondi (9.99) e l’anno successivo conquistò l’ingresso in finale ai Mondiali di Doha. Poi la luce si è un po’ appannata, i tempi sono saliti, il virus lo ha destabilizzato a inizio 2021 e aveva faticato per l’intera stagione, restando ben sopra alla soglia dei 10” e non riuscendo ad andare oltre le semifinali ai Giochi. Oggi, però, è arrivata la consacrazione imperitura e da assoluto protagonista: Jacobs ha stravolto la velocità attuale, ma a lui va il merito di avere sfondato un muro che sembrava impenetrabile e oggi ha agito da fenomeno. Da qui deve ripartire perché è giovane e può togliersi delle soddisfazioni importanti, con i 200 metri che andrebbero ripresi in maniera seria e costante…

Foto: Lapresse