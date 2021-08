Si aprono un fine settimana, ed una seconda parte di stagione, quanto mai importanti per Valtteri Bottas. Da un lato, infatti, il finlandese dovrà farsi perdonare il clamoroso errore al via del Gran Premio di Ungheria, dall’altro proverà a meritare una conferma in Mercedes che, al momento, appare assolutamente lontana.

La conferenza stampa che ha dato il via al fine settimana del Gran Premio del Belgio, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, si è ovviamente focalizzata sul futuro del pilota del team di Brackley che, tuttavia, non ha regalato spunti particolari: “Non ho nessuna novità” ha esordito. “Forse so qualcosa o forse no, di sicuro non ho notizie da condividere”.

“Nel complesso la situazione mi sta bene – le sue parole riportate da Speedweek – al momento quello che conta è essere concentrati su questo weekend, ci aspetta un periodo intenso e credo che alla fine le cose si sistemeranno”.

Per il finlandese il weekend sarà più in salita del solito, dovendo scontare le cinque posizioni di penalità sulla griglia che gli sono state inflitte in Ungheria a causa dell’incidente al via. “Dovrò cercare di qualificarmi bene ma quello che conta di più su questa pista è il ritmo di gara. Non è certo piacevole dover scontare una penalità, ma tra tutte le piste del calendario quella di Spa è sicuramente una delle meno penalizzanti se si ha un buon ritmo”.

FOTOCATTAGNI