Sergio Perez esprime il proprio parere durante la conferenza stampa piloti del Gran Premio del Belgio, dodicesimo round del Mondiale F1 2021. Il messicano si appresta a dare battaglia in quella che sarà la prima di tre impegnative sfide tra Spa-Francorchamps, Zandvoort (Olanda) e Monza (Italia).

Il portacolori della Red Bull si colloca al quinto posto della classifica piloti con quattro punti di ritardo dal finnico Valtteri Bottas (Mercedes) e 11 dal britannico Lando Norris (McLaren). Il teammate dell’olandese Max Verstappen cerca di rifarsi dopo il ritiro di Budapest (Ungheria), gara condizionata da un incidente alla prima impegnativa curva.

Sergio Perez ha rilasciato alla stampa una considerazione in merito alla possibilità di un evento a in Qatar al posto del round di Suzuka (Giappone). “Conosco poco la pista di Losail. Penso proprio per questo che sarà un buon posto per correre. Suzuka è un posto unico dove correre, una delle gare più speciali del calendario. I tifosi sono fantastici, amano questo sport. Sarebbe stato molto speciale correre in Giappone con la Honda”.

Il nativo di Guadalajara ha parlato di come ha passato la pausa estiva dopo l’evento di Budapest. “Sono tornato a casa, in Messico. Mi sono divertito con la famiglia nonostante tutte le restrizioni dovute al COVID. Non è stato facile incontrare tutti gli amici”.

Foto: LaPresse