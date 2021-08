Moto2, GP Gran Bretagna 2021: nuova sfida Gardner-Fernandez, ultima spiaggia per Bezzecchi?

Il Motomondiale si trasferisce nel fine settimana a Silverstone per un Gran Premio di Gran Bretagna 2021 che potrebbe rivelarsi estremamente indicativo ed interessante per la corsa al titolo iridato in Moto2. La doppia tappa austriaca è stata abbastanza negativa per il leader del campionato Remy Gardner (4° e 7°), che ha lasciato per strada molti punti consentendo ai suoi due inseguitori di accorciare le distanze in classifica generale.

L’australiano del Team Red Bull KTM Ajo si presenta in Inghilterra con un vantaggio di 19 punti sul compagno di squadra spagnolo Raul Fernandez e 47 sull’italiano Marco Bezzecchi, i quali hanno ottenuto una vittoria a testa in quel di Spielberg. Fuori dai giochi tutti gli altri, a partire dal quarto posto di un Sam Lowes troppo incostante e staccato di 92 punti dalla testa del Mondiale.

La tavola sembra apparecchiata per un accesissimo testa a testa tra i due KTM Ajo fino all’ultimo atto del campionato, mentre Bezzecchi è ormai spalle al muro e non più permettersi passi falsi come in Austria 2 per poter sognare una clamorosa rimonta. Le prime risposte in tal senso arriveranno già al termine di questo weekend, in cui il riminese dello Sky Racing Team VR46 è chiamato possibilmente a vincere per rilanciarsi in ottica iridata.

Al momento le previsioni meteo a Silverstone sono incoraggianti e potrebbe non piovere per tutto il fine settimana, di conseguenza i top rider della classe mediana dovrebbero tornare a dettare legge come nella fase centrale della stagione. Attenzione però ad alcuni outsider in grado di inserirsi nella lotta per il podio come il sorprendente rookie giapponese Ai Ogura, l’azzurro Celestino Vietti e gli spagnoli Augusto Fernandez (vincitore dell’ultimo GP britannico nel 2019) e Aron Canet.

Credit: MotoGP.com Press