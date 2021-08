Sebastian Vettel è stato uno degli eroi del Gran Premio d’Ungheria, poiché ha tagliato il traguardo in seconda posizione. Dopo la festa del podio, il tedesco ha però dovuto subire la doccia gelata della squalifica a causa dell’impossibilità di prelevare un campione di carburante dalla sua monoposto. Il trentaquattrenne teutonico è stato tolto di classifica, ma l’accaduto non cancella l’ottima performance magiara del quattro volte Campione del Mondo, che ora guarda al Gran Premio del Belgio. Ecco quanto ha dichiarato Seb durante la conferenza stampa dei piloti precedente al GP di Spa-Francorchamps, durante la quale si è parlato principalmente proprio dell’Ungheria.

“Chiaramente la squalifica ci ha lasciato l’amaro in bocca, poiché il secondo posto sarebbe stato un grande risultato per il team. Abbiamo perso tanti punti, quindi è stata una grossa delusione. Però al tempo stesso penso che non potessimo farci niente. Durante la gara eravamo convinti che non vi fossero anomalie e il consumo del carburante fosse sotto controllo”.

“Ci siamo resi conto che qualcosa non andava solo nel corso del giro finale e siamo stati molto sorpresi nel constatare che al termine del GP il serbatoio era vuoto. Come ho detto è dura digerire quanto accaduto, ma le regole sono le regole e vanno rispettate. Quindi, non possiamo fare altro che guardare avanti”.

“Comunque sia, il GP d’Ungheria è stata una grande giornata per noi. D’accordo, nelle statistiche quel secondo posto non verrà conteggiato, ma io mi ricorderò per sempre le belle sensazioni provate durante la gara. Nonostante la squalifica, se penso a quel giorno ho un ricordo agrodolce, non certo negativo. In merito ai punti persi, cercheremo di rifarci. Mancano ancora tante gare alla fine della stagione e sono sicuro avremo altre occasioni”.

