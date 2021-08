F1 oggi, GP Belgio 2021: orari prove libere, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, venerdì 27 agosto, inizia il weekend del GP del Belgio, tappa del Mondiale 2021 di F1. Sul mitico tracciato di Spa-Francorchamps, i team e i piloti dovranno adoperarsi non poco per trovare la giusta messa a punto. La pista nelle Ardenne è molto particolare perché in sé racchiude davvero tutto: lunghi rettilinei, curvoni veloci e tratti guidati. Sarà necessario disporre di una monoposto equilibrata e ben bilanciata.

La Ferrari si presenta all’appuntamento senza novità sostanziali, augurandosi che le regolazioni sull’assetto e soprattutto l’adattamento agli pneumatici Pirelli possano dare un gran beneficio. Sulla carta, infatti, si prevede un weekend difficile per il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz. La SF21, deficitaria in termini di potenza pura, potrebbe soffrire non poco su un layout con le peculiarità descritte precedentemente. Servirà quindi tirar fuori il classico coniglio dal cilindro.

Parlando della sfida per il campionato, il britannico Lewis Hamilton partirà da una condizione di vantaggio vista la vetta della classifica generale a quota 195 punti, otto in più di Max Verstappen. Sarà interessante capire come su questo circuito Mercedes e Red Bull sapranno comportarsi, tenendo anche conto degli aggiornamenti che avranno a disposizione sulle proprie macchine.

Di seguito il programma di oggi e come seguire il tutto in tv:

GP BELGIO F1 2021 – PROGRAMMA

VENERDI’ 27 AGOSTO (ORARI ITALIANI)

Ore 11.30-12.30 Prove libere 1

Ore 15.00-16.00 Prove libere 2

GP BELGIO F1 2021 – PROGRAMMA IN TV

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio del Belgio sarà trasmesso integralmente in diretta e in esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport F1 (207) e Sky Sport Uno (201).

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà la differita delle qualifiche e della gara. Non è prevista alcuna copertura delle prove libere.

STREAMING – Il Gran Premio del Belgio potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e Now. Inoltre sarà visibile la differita della gara su TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di ogni sessione, dalle prove libere alla gara.

IL PROGRAMMA SKY SPORT GP BELGIO F1 2021

Venerdì 27 agosto

Ore 10.00: prove libere F3

Ore 11.15: Paddock Live

Ore 11.30: prove libere 1 F1

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 13.50: qualifiche F3

Ore 14.45: Paddock Live

Ore 15.00: prove libere 2 F1

Ore 16.00: Paddock Live

Ore 17.20: prove libere Porsche Super Cup

Ore 18.30: Paddock Live Show

Ore 19.00: conferenza stampa Team Principal

IL PROGRAMMA TV8 GP BELGIO F1 2021

Nessuna trasmissione delle prove libere

Foto: LaPresse