Riparte domani, dopo quasi un mese di pausa, la fantastica sfida per il titolo tra Max Verstappen e Lewis Hamilton nel Mondiale di Formula Uno 2021. Il circus torna protagonista nel weekend a Spa-Francorchamps per il Gran Premio del Belgio, dodicesimo round della stagione e primo atto di una serie di 3 GP consecutivi senza sosta.

“Ho fatto prevalentemente moto d’acqua durante la pausa. È stato rilassante staccare, ma è altrettanto bello tornare in macchina”, dichiara l’olandese della Red Bull in conferenza stampa alla vigilia delle prime prove libere di Spa. Max risponde poi così a chi gli chiede se Hamilton sarà avvantaggiato nella corsa al titolo grazie alla sua esperienza: “Non credo, l’esperienza non rende più veloce una macchina, e nemmeno il numero di titoli vinti. Conta finire le gare, fare punti e far andare veloce la propria macchina lavorando e facendo del proprio meglio“.

“Nelle ultime due gare loro sono andati molto bene – spiega il nativo di Hasselt – però è anche vero che in Ungheria è successo spesso, come a Spa. Quindi dovremo vedere il responso della pista, siamo molto più vicini a loro, ma non so dire i valori reali. A noi le cose sono andate male, ma per ragioni fuori dal nostro controllo. E poi anche il meteo potrebbe essere un fattore se piovesse alternato all’asciutto. Io comunque ho fiducia nella mia macchina e nel team e poi vedremo“.

Un ultimo commento sul fatto che correrà di fatto due gare consecutive davanti al proprio pubblico: “Sì sono contento, sarà bello vedere la marea arancione. A Zandvoort poi il giro di qualifica è speciale perché il pubblico si vede ancora meglio. Spa è invece la mia preferita perché ci sono curve veloci dove si apprezza la potenza di questa macchine e poi i tanti cambi di altitudine”.

Foto: Lapresse