I piloti di Formula Uno si stanno godendo il meritato riposo dopo una prima metà di stagione senza respiro, in attesa di tornare in pista a fine agosto con il Gran Premio del Belgio 2021. Max Verstappen, dopo aver dato la sensazione per diverse settimane di potersi involare verso il titolo iridato senza grandi problemi, ha dovuto incassare due pesanti sconfitte tra Silverstone e Budapest nei confronti del grande rivale Lewis Hamilton.

L’olandese della Red Bull si trova attualmente al secondo posto nella classifica generale del Mondiale piloti con 8 punti di svantaggio rispetto al sette volte campione del mondo della Mercedes. L’apice della rivalità tra i due (per il momento) è arrivato durante il primo giro del GP di Gran Bretagna, con la collisione alla curva Copse che ha provocato l’incidente di Max ad altissima velocità senza privare Lewis della vittoria davanti al proprio pubblico.

“Una lotta come quella di Senna e Prost? Suona bene, ma non ci penso troppo. Non vedo quella con Hamilton come una rivalità. Io guardo principalmente a me stesso e alla mia squadra. Solo in questo modo abbiamo le migliori chance contro di loro“, ha dichiarato Verstappen in un’intervista concessa alla Bild a proposito della sfida con il pilota britannico.

Foto: Lapresse