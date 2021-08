F1, il Qatar potrebbe entrare nel calendario 2021

Il Qatar potrebbe diventare una nuova meta per il Mondiale di F1. La massima formula pensa all’impianto di Losail per rimpiazzare il mancato appuntamento di Suzuka (Giappone) e Melbourne (Australia).

Liberty Media continua con l’obiettivo primario di mantenere 23 gare come da programma, una missione sempre più difficile da realizzare. Gli organizzatori cercano un piano b ed anche il Bahrain è all’orizzonte per una possibile seconda competizione come accaduto nel 2020.

L’anello esterno dell’impianto di Manama ed il tracciato che accoglie la prima tappa del Motomondiale potrebbero essere delle soluzioni perfette. Ricordiamo infatti le due gare conclusive di Jeddah ed Abu Dhabi che chiudono il campionato, delle piste abbastanza vicine dal Qatar e dal Bahrain.

Non si parla per ora di un possibile approdo al Mugello, mentre è in bilico il round di San Paolo. Il round brasiliano, così come la competizione in Messico, sono confermate, ma tutto può cambiare velocemente. Austin (Texas) potrebbe essere una pista adatta per accogliere un doubleheader, mentre sembra escluso un ritorno del ‘Circus’ nello stradale dell’Indianapolis Motor Speedway.

