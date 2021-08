Week-end difficile per Jonathan Rea in quel di Navarra, pista che questo fine settimana ha accolto per la prima volta il Mondiale Superbike. Il portacolori di Kawasaki è stato raggiunto in classifica dal turco Toprak Razgatlioglu che è al comando della graduatoria con il medesimo punteggio del #1 del gruppo.

L’inglese si prepara a dare battaglia nel prossimo round in un campionato che ora vede in lotta per il titolo anche il britannico Scott Redding, primo nella race-1 e nella superpole race di Navarra. Non sono arrivate affermazioni in Spagna da parte di Rea che anche a Most (Repubblica Ceca) aveva faticato.

Il pluricampione ha rilasciato ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “Non avevo il passo sufficiente, i piloti davanti a me avevano un ritmo migliore del mio. Ho pagato gli ultimi giri di gara. Nei passaggi finali faticavo rispetto a Toprak, ero più veloce nella sequenza di curve 4, 5, 6 e 7. Nel resto della pista era impossibile tenere il suo passo”.

Rea elogia i rivali, consapevole che anche nel prossimo round ci sarà da battagliare. “Devo fare i complimenti ai miei rivali per il week-end. La giornata di domenica è stata complessa, speriamo di rifarci a Magny-Cours”.

Foto: LPS-Otto-Moretti