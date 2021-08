Il GP del Belgio 2021 sarebbe dovuto iniziare alle ore 15.00, ma la gara non ha ancora preso il via a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Sul circuito di Spa-Francorchamps si è infatti abbattuta una fortissima perturbazione: piove a dirotto sul tracciato delle Ardenne e il direttore di gara Michael Masi non ha ancora dato il via alla competizione valida per il Mondiale F1. L’asfalto potrebbe risultare pericoloso, gli incidenti intercorsi durante le qualifiche di ieri (Lando Norris) e gli installation lap odierni (Sergio Perez) obbligano alla massima prudenza.

Come prevede il regolamento, la gara si deve obbligatoriamente completare entro le ore 18.00 odierne. L’evento può infatti durare massimo tre ore dall’orario inizialmente prestabilito per il semaforo verde (fissato appunto per le 15.00). Le previsioni meteo per i prossimi 90 minuti non sono delle migliori, c’è dunque il rischio concreto che non si possa correre nella giornata odierna. Nel caso di uno start allora il Gran Premio non sarebbe sulla distanza originariamente prevista dei 44 giri (diventati 43 in seguito al formation lap alle spalle della safety car), ma sarebbe inevitabilmente ridotto: bisogna percorrere almeno 33 giri per assegnare il punteggio completo, nel caso in cui si completino meno di 33 tornate (ma almeno 2) allora il punteggio sarà dimezzato (ad esempio al vincitore andranno 12,5 punti).

Max Verstappen occupa la pole position al volante della Red Bull e spera naturalmente che si possa gareggiare, perché si sente in una situazione di vantaggio e vuole recuperare i sette punti di distacco da Lewis Hamilton in classifica generale (l’alfiere della Mercedes si trova in terza piazzola). Accanto al pilota olandese si trova l’inatteso George Russell con la Williams. La Ferrari ha optato erroneamente per un assetto da asciutto, per Charles Leclerc e Carlos Sainz (rispettivamente nono e undicesimo) sarebbe meglio che si restasse ai box. Si è parlato di un possibile rinvio della gara a domani, ma la situazione è ancora in alto mare e appare complicato organizzare l’evento tra 24 ore visto che nel prossimo weekend è previsto il GP di Olanda.

AGGIORNAMENTO 17.10: Se la gara prenderà il via entro le ore 18.00, allora durerà 60 minuti. Non si andrà comunque oltre le 19.00 per la bandiera a scacchi.

