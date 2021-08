F1, il GP del Belgio scatterà alle 18.17! La pioggia dà una tregua, la partenza dopo 3 ore di attesa

Il GP del Belgio 2021 inizierà alle ore 18.17. Dopo oltre tre ore di stop forzato a causa delle avverse condizioni meteo, la gara scatterà tra pochissimi minuti sul circuito di Spa-Francorchamps. Il circuito delle Ardenne è stato colpito da una violentissima perturbazione, la pioggia ha bagnato la pista e la partenza dell’evento è stata posticipata dalle originarie 15.00. Dopo una lunghissima attesa, il cielo ha dato una tregua e la commissione di gara ha deciso di approfittarne.

La gara durerà 39 giri (o un’ora di gara), stando al sistema informatico della competizione. Verrà assegnato punteggio pieno nel caso in cui verranno completati almeno 33 giri, altrimenti il punteggio sarà dimezzato (ma serviranno almeno 2 giri, per intenderci al vincitore andranno 12,5 punti).

Max Verstappen occupa la pole position al volante della Red Bull e spera naturalmente che si possa gareggiare, perché si sente in una situazione di vantaggio e vuole recuperare i sette punti di distacco da Lewis Hamilton in classifica generale (l’alfiere della Mercedes si trova in terza piazzola). Accanto al pilota olandese si trova l’inatteso George Russell con la Williams. La Ferrari ha optato erroneamente per un assetto da asciutto, per Charles Leclerc e Carlos Sainz (rispettivamente nono e undicesimo) sarebbe meglio che si restasse ai box. Si è parlato di un possibile rinvio della gara a domani, ma la situazione è ancora in alto mare e appare complicato organizzare l’evento tra 24 ore visto che nel prossimo weekend è previsto il GP di Olanda.

Foto: Lapresse