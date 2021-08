F1, GP Belgio 2021. Lewis Hamilton ha un asso nella manica per le qualifiche? Rebus Ferrari e incognita pioggia

Questo pomeriggio, a partire dalle ore 15.00, andranno in scena le qualifiche del Gran Premio del Belgio. Saranno qualifiche “classiche”, divise in Q1, Q2 e Q3 con l’eliminazione di cinque piloti in ognuno dei primi due turni e i migliori dieci a giocarsi la pole position. Niente sprint race, quindi, che rivedremo a Monza.

Sulla base di quanto visto nelle prove libere di ieri, la pole position sarà affare a due tra Max Verstappen e Lewis Hamilton. Certo, Valtteri Bottas è apparso al medesimo livello dell’olandese e del britannico, ma non va dimenticato come il finlandese debba scontare una penalità di 5 posizioni in griglia per l’incidente generato alla partenza del GP d’Ungheria. Dunque, se anche dovesse risultare il più veloce, non partirebbe meglio di sesto.

Quindi, a meno di cataclismi, ennesimo capitolo della sfida Verstappen vs Hamilton. Difficile dire chi sia il favorito. Ieri il tempo di riferimento dell’alfiere Mercedes è stato realizzato con mescola media, mentre la punta di diamante della Red Bull si è migliorato solo di pochi millesimi quando ha montato le soft. Dunque l’impressione è che ambedue possano avere del margine.

Forse la competitività della Mercedes di Bottas è la cartina tornasole del fatto che in realtà il trentaseienne inglese abbia un asso nella manica più del ventiquattrenne neerlandese? Lo scopriremo nelle prossime ore, tenendo ben presente l’ incognita della pioggia, che potrebbe sparigliare le carte anche in corso d’opera. Sappiamo bene come il meteo sulle Ardenne possa cambiare repentinamente, dunque non è da escludere di vedere una qualifica asciutta diventare bagnata o viceversa.

Per quanto riguarda la Ferrari grosso punto di domanda sulla competitività. Sarà fondamentale trovare le correzioni all’assetto per ridurre il forte sottosterzo di cui sono lamentati entrambi i piloti. Il tema forte attorno a Carlos Sainz riguarda l’ingresso in Q3. Per una ragione o per un’altra lo spagnolo ha mancato la top-ten nelle ultime quattro qualifiche, trovandosi spesso a partire a centro gruppo! Riuscirà oggi a tornare nelle prime cinque file, cosa che non gli riesce addirittura dal GP di Francia disputato a fine giugno?

I POLEMAN DEL 2021

Bahrain – Max Verstappen (Red Bull)

Imola – Lewis Hamilton (Mercedes)

Portogallo – Valtteri Bottas (Mercedes)

Spagna – Lewis Hamilton (Mercedes)

Monaco – Charles Leclerc (Ferrari)

Azerbaigian – Charles Leclerc (Ferrari)

Francia – Max Verstappen (Red Bull)

Stiria – Max Verstappen (Red Bull)

Austria – Max Verstappen (Red Bull)

Gran Bretagna – Max Verstappen (Red Bull)

Ungheria – Lewis Hamilton (Mercedes)

I PIAZZAMENTI DELLA FERRARI IN QUALIFICA

Bahrain – Charles Leclerc (4°), Carlos Sainz (8°)

Imola – Charles Leclerc (4°), Carlos Sainz (11°)

Portogallo – Carlos Sainz (5°), Charles Leclerc (8°)

Spagna – Charles Leclerc (4°), Carlos Sainz (6°)

Monaco – Charles Leclerc (1°), Carlos Sainz (4°)

Azerbaigian – Charles Leclerc (1°), Carlos Sainz (5°)

Francia – Carlos Sainz (5°), Charles Leclerc (7°)

Stiria – Charles Leclerc (7°), Carlos Sainz (12°)

Austria – Carlos Sainz (11°), Charles Leclerc (12°)

Gran Bretagna – Charles Leclerc (4°), Carlos Sainz (11°)

Ungheria – Charles Leclerc (7°), Carlos Sainz (15°)

Foto: La Presse