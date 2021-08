La Ferrari monterà un nuovo motore dopo il GP d’Italia. Mattia Binotto ne ha parlato senza nascondersi dietro un dito, durante la pausa estiva: si tratta dell’unità 065/6 che dovrebbe dare uno sprint in più alle monoposto guidate da Charles Leclerc e Carlos Sainz. Il team principal si è soffermato su quella che dovrebbe essere la grande evoluzione per il finale di stagione, lanciandosi contemporaneamente verso il 2022 quando debutterà il nuovo rivoluzionario regolamento tecnico.

Il numero 1 della Scuderia di Maranello ha puntualizzato: “Da qui a fine stagione porteremo un’evoluzione del motore, il regolamento di quest’anno permette di portare una power unit completamente nuova in ogni suo elemento, noi a inizio stagione abbiamo portato alcuni elementi, ma non l’intera power unit. Quindi ci saranno degli elementi nuovi, sviluppati nella seconda parte della stagione, che riteniamo ci possano dare un piccolo contributo sul fronte prestazionale, anzi, non troppo piccolo, sarà significativo“.

Secondo alcune indiscrezioni riportate da Motorsport.com, si parla di una decina di cavalli di potenza in più, frutto di un accurato lavoro su benzina, lubrificante e camera di combustione e particolari dell’ibrido. Il lavoro si concentra sulla riduzione dei consumi e sull’incremento della potenza grazie a una maggiore pressione in camera di combustione. Si preannuncia anche un aggiornamento nella parte ibrida, in modo da migliorare la gestione della potenza elettrica nell’arco del giro.

Si tratta di un lavoro utile anche per la delibera della power unit 2022 e con cui si intende ridurre il gap prestazionale nei confronti di Mercedes e Red Bull, che secondo Binotto è dovuto in buona parte al motore.

Foto: Lapresse