Fernando Alonso esprime la propria opinione sulle nuove monoposto che debutteranno il prossimo anno. L’attesa sta per finire e tra pochi mesi vedremo in azione in F1 della auto completamente differenti che hanno l’obiettivo di aumentare lo spettacolo.

L’ex campione del mondo ha evidenziato l’importanza di indovinare sin da subito il progetto, un aspetto determinante in vista delle future stagioni. L’iberico si prepara a dar battaglia con Alpine, squadra che ha vinto l’ultima competizione disputata in quel di Budapest (Ungheria).

Il due volte vincitore della 24h di Le Mans ha dichiarato ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “Stiamo lavorando al progetto del prossimo anno, ma è molto presto e nessuno conosce i dettagli. Quando tutte le auto saranno scoperte avremo tante sorprese. Le filosofie delle squadre saranno differenti, avremo delle idee diverse e sarà determinante reagire se si vede qualcosa di interessante”.

Alonso ha chiuso dicendo: “Penso che non ci sia alcuna garanzia sulle prossime annate. Probabilmente anche i top team sono preoccupati per le nuove regole. Quello che vedrai l’anno prossimo nelle prime due gare sarà quello che avrai in griglia per quattro o cinque anni come abbiamo visto. Il vantaggio tecnico del primo anno resta immutato solitamente”.

Foto: LaPresse