Fernando Alonso non è soddisfatto al termine delle qualifiche del Gran Premio del Belgio, dodicesimo atto del Mondiale F1 2021. Il due volte campione del mondo conclude al 12° posto la sessione odierna non riuscendo ad accedere alla Q3.

Il portacolori dell’Alpine ha commentato ai microfoni di ‘Sky Sport F1’: “Non siamo stati veloci, sono deluso del mio tempo. Ero 14° in Q1, non sono andato bene sin dall’inizio della qualifica con queste condizioni”.

Il compagno di box del francese Esteban Ocon ha continuato dicendo: “Ieri la macchina sembrava migliore. Il circuito cambiava in continuazione, 20 auto che girano contemporaneamente in pista sono tante. Non è stato facile”.

Alonso guarda a domani, una prova in cui tutto può succedere. La pioggia è attesa anche per la gara di Spa-Francorchamps, la pista più lunga dell’intero calendario della massima formula con i suoi 7 chilometri. Alpine si consola con l’ottavo posto per Ocon, vincitore ad inizio agosto del GP d’Ungheria in quel di Budapest.

