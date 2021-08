Fernando Alonso commenta le prove libere del Gran Premio del Belgio, dodicesima tappa del Mondiale di F1 2021. Il portacolori di Alpine completa quarto la FP2, la sessione più indicativa di questa prima giornata a Spa-Francorchamps.

Il due volte campione del mondo è pronto a confermarsi nella parte alta della classifica dopo l’ottima prestazione a Budapest. Ricordiamo infatti la strepitosa difesa dell’asturiano che aiutò il compagno Esteban Ocon ad imporsi per la prima volta in carriera.

Il due volte vincitore della 24h di Le Mans ha rilasciato ai microfoni della propria squadra: “E’ stato sicuramente un venerdì interessante. Abbiamo tenuto gli occhi puntati al cielo per tutta la mattina e per tutto il pomeriggio. La pista non era completamente asciutta all’inizio di entrambe le sessioni”.

L’ex pilota della Ferrari ha chiuso dicendo: “Credo che abbiamo delle buone basi per domani. Guarderemo tutti se arriverà la pioggia, tutto è incerto e non sappiamo quali condizioni ci saranno in qualifica. Con il sole possiamo partire davanti domani”.

