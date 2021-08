Che botta! Lando Norris si è reso protagonista di un pauroso incidente nel corso delle qualifiche del GP del Belgio, round del Mondiale 2021 di F1. La pioggia ha condizionato non poco il time-attack sul bello e complesso circuito di Spa-Francorchamps, andando a complicare non poco la vita ai piloti.

Norris, autore fino a quel momento di qualifiche molto convincenti, in apertura della Q3 ha perso il controllo della sua McLaren, toccando il cordolo bagnato della mitica curva “Eau Rouge”. La monoposto di Woking, per questo, ha impattato pesantemente sulle protezioni per due volte, venendo letteralmente devastata. Per questo la sessione è stata sospesa lungamente.

Sebastian Vettel, in pista in quella circostanza, aveva detto chiaramente in radio che non vi fossero le condizioni per girare. Il crash di Lando, per questo, ha mandato su tutte le furie il quattro volte iridato che sempre via radio si è sfogato con il proprio team,.

Le condizioni di Norris, sceso con le proprie gambe dalla propria vettura, non dovrebbero essere serie, anche se qualche problema al braccio c’è. Il gomito del pilota britannico è sofferente e, stando all’ultimo aggiornamento della McLaren: “Lando è stato prima controllato presso il centro medico a bordo pista e poi mandato all’ospedale locale per una radiografia precauzionale. Un ulteriore aggiornamento verrà diffuso successivamente“, il messaggio riportato sul profilo social della scuderia.

IL POST DELLA MCLAREN

Following his accident during qualifying for the Belgian Grand Prix, Lando was checked at the trackside medical centre and then sent to a local hospital for a precautionary x-ray of his elbow. A further update will be issued in due course. — McLaren (@McLarenF1) August 28, 2021

Foto: Antonin Vincent – LPS