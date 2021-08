VIDEO F1, highlights GP Belgio: Verstappen vince dopo 3 giri dietro la safety car. Leclerc 8°

Sul circuito di Spa-Francorchamps è andato in scena un pazzo GP del Belgio 2021. La gara del Mondiale F1 sarebbe dovuta iniziare alle ore 15.00, ma una violenta perturbazione si è abbattuta sul tracciato delle Ardenne e l’avvio della prova è stato progressivamente ritardato. Alle ore 18.00 la direzione di gara ha deciso di dare il via alle ore 18.17, con una gara della durata massima di un’ora di tempo.

I piloti si sono accodati alla safety car e hanno percorso un paio di giri, quelli necessari per assegnare almeno la metà dei punti in palio. A quel punto è stata esposta la bandiera rossa, le monoposto sono rientrate in pit-lane e si sono aspettati 30 minuti per ufficializzare l’ordine d’arrivo di una corsa che effettivamente non si è corsa: non c’erano le condizioni meteo necessarie per correre, è stata oggettivamente una farsa sportiva.

Max Verstappen ha vinto la gara in virtù della pole position conquistata ieri pomeriggio. L’alfiere della Red Bull ha così guadagnato 12,5 punti e ha accorciato le distanze da Lewis Hamilton in classifica generale, visto che il britannico ha concluso in terza piazza (7,5 punti): ora l’olandese si trova a tre lunghezze di ritardo dal pilota della Mercedes. Il secondo gradino del podio odierno è stato occupato dal sorprendente britannico George Russell sulla modesta Williams.

Le Ferrari sono riuscite a raccogliere qualche punto grazie alle avversità altrui: le penalizzazioni di Lando Norris e Valtteri Bottas prima della gara e l’incidente di Sergio Perez nel giro di formazione hanno permesso a Charles Leclerc di chiudere all’ottavo posto e a Carlos Sainz di terminare in decima posizione. Di seguito l’ordine d’arrivo del GP del Belgio 2021, tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Spa-Francorchamps.

