L’Italia si lecca le ferite per l’eliminazione ai quarti di finale delle Olimpiadi di Tokyo 2020. La Nazionale di volley femminile è stata sconfitta dalla Serbia con uno schiacciant 3-0, senza riuscire a disputare una partita degna di nota e crollando malamente contro le Campionesse del Mondo. Lo scoglio dei quarti si rivela ancora insuperabile per le azzurre, la maledizione prosegue proprio quando si pensava di poter battagliare addirittura per il gradino più alto del podio. Paola Egonu e compagne sono state travolte da quella che è ormai diventata la bestia nera di questo gruppo dopo i ko subiti nella Finale dei Mondiali 2018 e nella semifinale degli Europei 2019.

Il CT Davide Mazzanti ha parlato anche delle criticità riscontrate dalle sue ragazze e si è soffermato sulla rilevanza dei social network: “Questa esperienza negativa può trasformarsi in una palestra che ci allenerà per il futuro. Ho raccomandato alle ragazze di staccarsi da quello che le circonda, perché la melma quando arriva, arriva; ed è dura levarsela di dosso. Staccarsi dai social è più difficile per loro che per me che ho fatto cinque post in cinque anni: ma questa sconfitta ci servirà anche su questo fronte”. La precisazione è però immediata: “Non abbiamo perso per questo”.

Il tecnico ha voluto anche difendere la stella Paola Egonu, la quale ha giocato sottotono per l’intero torneo a cinque cerchi: “Io ho provato a starle vicino ad aiutarla. È stata la miglior Paola da quando la conosco, attentissima in tutta l’estate a tenere insieme la squadra, a creare il clima giusto. In campo non è riuscita ad esprimersi come sa lei penso che nessuno di noi lo sa ora“.

Foto: Lapresse