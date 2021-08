Brutta caduta per Letizia Paternoster nel corso del Simac Ladies Tour. Era nella parte sinistra della carreggiata quando si è toccata con un’avversaria ed è volata a terra. L’impatto con il suolo è stato tremendo e l’azzurra ha fatto fatica a rialzarsi.

“Speravo in un bilancio diverso dal Simac Tour. E di certo, non di tornare a casa con diverse costole incrinate, una forte contusione alla spalla e un mal di testa costante. Ringrazio il mio casco che mi ha letteralmente salvato la testa. In Italia farò ulteriori accertamenti e, per il momento, penso a recuperare. Grazie a tutti voi che mi avete scritto e sostenuto”.

La giovane ciclista della Trek-Segafredo ha preso parte al Simac Ladies Tour in Olanda, corsa a tappe del World Tour che si conclude oggi in previsione degli Europei di Trento e del doppio appuntamento Europei e Mondiali in pista a ottobre.

Di certo non un buon modo per preparare eventi decisamente importanti di questa stagione ma purtroppo le cadute, e i ciclisti lo sanno molto bene, fanno parte del gioco.

