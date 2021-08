Elisa Balsamo prenderà parte, domani, all’omnium delle Olimpiadi di Tokyo 2021. L’azzurra, ieri, era stata investita durante le prime fasi della madison ed era finita per terra prendendo una brutta botta. Tuttavia, era già riuscita a completare quella gara e, dopo un confronto avvenuto oggi tra i tecnici della Nazionale, si è deciso di schierarla anche al via della disciplina della quale è campionessa d’Europa in carica.



L’azzurra ha ottime chance di medaglia, nell’omnium, e può coltivare anche qualche piccola speranza di oro. Le rivali principali della piemontese saranno la padrona di casa e campionessa del mondo in carica Yumi Kajihara e la veterana neerlandese Kirsten Wild, la quale, in questa disciplina, ha vinto due titoli iridati, nel 2018 e nel 2019, e due titoli continentali, sempre nel 2018 e nel 2019.

Tra le altre avversarie pericolose, meritano una menzione la belga Lotte Kopecky, la polacca Daria Pikulik, la statunitense Jennifer Valente, la danese Amalie Dideriksen e la portoghese Maria Martins. In casa Gran Bretagna, invece, non sono ancora state sciolte le riserve tra Katie Archibald e Laura Kenny. Negli ultimi appuntamenti è stata la seconda a prendere parte all’omnium, ma la prima ha vinto il titolo iridato, nella disciplina, nel 2017 e nella madison ha fatto capire di essere in grandissima forma.

Foto: Eurosport