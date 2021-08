Simon Pellaud si prepara ad iniziare una nuova stimolante avventura, probabilmente la più importante della sua carriera. L’elvetico, infatti, passerà dalla Androni-Sidermec alla Trek-Segafredo, tornando di fatto in un team del WorldTour.

Pellaud, così come riporta cyclingpro, vive questa possibilità come una rinascita sportiva: “Ho vissuto a tutti i livelli del ciclismo professionistico negli ultimi anni e per me questa è come una rinascita. Mi sento come un neoprofessionista nel tornare nel WorldTour dopo alcuni anni in cui mi sono preparato per questo grande momento”.

Una grande opportunità in una squadra forte e di primissima fascia: “La Trek-Seagfredo è sempre stata la squadra in cui sognavo di approdare. So di aver raggiunto la maturità e il livello necessario per essere un gregario nel WorldTour. Voglio dare il 100% di me stesso, delle mie capacità, impegno e personalità, alla squadra. Sento che questa è la situazione perfetta per me”

