Scatterà oggi, martedì 10, il Tour of Denmark di ciclismo, che si concluderà sabato 14 agosto e vedrà al via anche il belga Remco Evenepoel. Il ciclista della Deceuninck-QuickStep ha dichiarato a CyclingNews.com che il percorso pianeggiante e l’esposizione al vento non gli si addicono.

Così il belga: “La cosa più importante per me è imparare a correre nei ventagli qui. Se non sei nel gruppo giusto qui, puoi fare le valigie e andare a casa. Abbiamo tanti ragazzi esperti in squadra che possono insegnarmi. Il percorso in allenamento era bagnato, ventoso e con molta sabbia“.

Conclude Evenepoel: “Ci sono belle strade e molte piste ciclabili. Meglio che in Belgio. Pollice su. Vengo qui senza aspettative. Questa è una nuova gara per me, un percorso pianeggiante che probabilmente non mi si addice. Non ho ancora guardato il percorso nel libro di corsa“.

Foto: LaPresse