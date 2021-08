Nairo Quintana potrebbe lasciare già quest’anno l’Arkea-Samsic. Stante quanto riporta Marca, il corridore colombiano, nonostante abbia ancora un anno di contratto con il team bretone, starebbe valutando la possibilità di rescindere per accordarsi con un nuovo sodalizio. Il vincitore del Giro 2014 e della Vuelta 2016, a quanto pare, piace molto all’Ag2r-Citroen, alla Bora-Hansgrohe e alla Bahrain Victorious.

L’avventura di Quintana all’Arkea era cominciata nel migliore dei modi. Il corridore colombiano, a inizio 2020, aveva conquistato cinque successi in meno di un mese aveva dato spettacolo in salita. Dopodiché, però, per via di problemi di vario genere, Nairo non è più riuscito a garantire all’Arkea prestazioni del livello di quelle realizzate a febbraio e marzo 2020.

Durante lo stop dovuto alla pandemia, Quintana è stato investito in allenamento. Dopodiché, al Tour dell’anno scorso si è infortunato e a fine stagione si è dovuto operare ad ambedue le ginocchia. In questo 2021, il Condor è riuscito comunque a vincere una gara, la Vuelta Austrias, mai sui palcoscenici più importanti non è stato in grado di recitare il ruolo di attore protagonista.

Ormai prossimo ai trentadue anni, probabilmente, Quintana non tornerà più lo scalatore ammirato nello scorso decennio. Ad ogni modo, oltre a poter garantire ancora risultati di buonissimo livello, Nairo può essere utile in contesti ricchi di corridori giovani, come la Bora-Hansgrohe, nel ruolo di mentore.

Foto: Lapresse