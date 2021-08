Ciclismo, Miguel Angel Lopez rinnova con il Team Movistar fino al 2023

Miguel Angel Lopez, nonostante una prima parte di stagione molto difficile e sfortunata, ha trovato un accordo con il Team Movistar per rinnovare il suo contratto fino al 2023. Il 27enne colombiano, pronto a disputare la Vuelta a España 2021, sarà dunque uno dei capitani della squadra iberica nelle corse a tappe almeno per altri due anni.

“Sono molto felice per questo rinnovo per altri due anni. Sono motivato per ciò che verrà. Vorrei ottenere una vittoria abbastanza importante e lottare per un grande giro, che è sempre stato il mio sogno in questo mondo del ciclismo”, le dichiarazioni a caldo dello scalatore colombiano dopo l’annuncio ufficiale del rinnovo.

Eusebio Unzué, team manager Movistar, ha spiegato così la scelta di confermare Lopez: “Il 2021 è stato davvero difficile per Miguel Angel, anche a causa del Covid subito prima di quello che avrebbe dovuto essere il suo primo incontro con la squadra, ad Almería. Fortunatamente, in vista del Tour, ha avuto abbastanza tempo per riprendersi dalla malattia e anche dall’infortunio del 2020, e nel cammino verso la Francia ha saputo condividere con la squadra le sue condizioni da vincente, sia con il suo successo in Andalusia e, su tutti, con il suo clamoroso trionfo nella classica del Mont Ventoux. La sfortuna, purtroppo, lo ha poi escluso molto presto dalla lotta per il Tour“.

“Averlo nei prossimi anni ci permette di sostenere uno dei pilastri per il futuro di questa squadra – prosegue il manager spagnolo – Ovviamente è uno che può aspirare a grandi risultati nelle gare di tre settimane, ma anche nei test di una settimana, che in molti casi si adattano perfettamente alle sue caratteristiche, saprà sicuramente brillare. La sua presenza e quella di Enric (Mas, ndr) ci permetteranno di avere la forza di lottare in tanti momenti della stagione”.

