Ciclismo, Matteo Fabbro rinnova con il Team Bora Hansgrohe

L’azzurro Matteo Fabbro ha esteso per altri due anni il suo contratto con la Bora-Hansgrohe. Il corridore che fu lanciato dal Team Friuli milita nelle file del sodalizio teutonico dal 2020. In questo biennio Matteo ha sovente corso in supporto ad altri corridori, ma ha saputo anche togliersi alcune belle soddisfazioni personali. Tra esse, ovviamente, non può non spiccare il quinto posto conquistato, pochi mesi fa, in una Tirreno Adriatico di altissimo livello.

Fabbro ha così commentato il suo rinnovo: “Due anni fa sono entranto nel Team Bora-Hansgrohe e ho trovato un ambiente estremamente professionale. Nel biennio precedente non ero riuscito a farmi spazio tra i professionisti, anche per colpa di alcuni problemi fisici, ma da quando sono alla Bora è cambiato tutto. Il team crede veramente molto in me e questo mi dà la forza per puntare ad obiettivi importanti. Credo che i miei miglioramenti dimostrino quanto la mia scelta sia stata azzeccata. Il nostro obiettivo è crescere ancora e farò di tutto per raggiungere risultati sempre migliori“.

Oltre a Fabbro, anche l’austriaco Patrick Konrad, di recente vincitore di una tappa al Tour de France, e il neerlandese Ide Schelling hanno rinnovato per due anni con la Bora-Hansgrohe. Sono ai saluti, invece, due delle stelle del team, vale a dire Peter Sagan e Pascal Ackermann. Ad ogni modo, per due ruote veloci che se ne vanno, il team teutonico dovrebbe riaccogliere l’irlandese Sam Bennett, il quale se ne era andato due anni fa per sbarcare alla Deceuninck-Quick Step.

Foto: Lapresse