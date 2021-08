Ciclismo, la Bora-Hansgrohe annuncia gli innesti di Jai Hindley, Sergio Higuita e Marco Haller

La Bora-Hansgrohe è scatenata nel ciclomercato. Nella giornata di ieri aveva annunciato l’ingaggio del velocista Sam Bennett, mentre quest’oggi la squadra tedesca ha ufficializzato altri tre colpi per il 2022: Marco Haller, proveniente dalla Bahrain-Victorious, Sergio Higuita della EF Education-Nippo e soprattutto Jai Hindley dal Team DSM.

L’australiano, secondo in classifica nel Giro d’Italia del 2020, non sta vivendo una grande annata, con il ritiro nella corsa rosa dovuta ad un problema al sottosella: “Per le mie prossime annate da professionista la Bora è la squadra giusta per me, ne sono certo. Mi concentrerò sulle corse a tappe, le corse di un giorno e nei Grand Tour. Posso ancora crescere ed è quello su cui voglio lavorare con il mio nuovo team“.

Hindley era entrato nell’ultimo anno di contratto con la sua squadra, ex Sunweb, e non erano arrivati aggiornamenti da questo punto di vista. Potrebbe dunque acquisire più senso la scelta del suo attuale team di estrometterlo dalla squadra che disputerà la Vuelta a España nei prossimi giorni, che inizialmente pareva essere giustificata dal problema fisico che lo tiene fuori dallo scorso maggio.

Higuita, 24 anni, potrà vestire i panni di luogotenente di Hindley nelle grandi corse a tappe oppure togliersi anche qualche soddisfazione da capitano, avendo dimostrato di poter reggere le tre settimane di corsa e di trionfare in gare più brevi, come il Giro del Delfinato 2020. Ruolo diverso per Haller, che sarà perlopiù impegnato nelle corse di un giorno o anche in aiuto al treno per le volate, come da lui precisato.

Foto: LaPresse