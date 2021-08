Ciclismo, Europei 2021: i convocati del Belgio. Tutti attorno a Remco Evenepoel

Ci avviciniamo sempre più ad uno degli eventi più importanti, a livello internazionale, per il ciclismo su strada. Dal 9 al 12 settembre in programma in Trentino gli Europei: la manifestazione continentale che assegna la maglia da portare in gruppo per tutta la prossima stagione.

Una delle Nazionali più attese sarà sicuramente il Belgio. Oggi Rik Verbrugghe, commissario tecnico, ha comunicato i convocati sia per la prova in linea che per quella a cronometro. Tutto ruoterà attorno a Remco Evenepoel: il fenomeno della Deceuninck Quick-Step sarà uno dei favoritissimi per entrambe le gare.

Nella prova contro il tempo sarà accompagnato da Rune Herregodts, mentre avrà dei gregari di lusso in quella in linea: veterani come Victor Campenaerts e Philippe Gilbert, oltre a Dylan Teuns, possibile seconda punta, Stan Dewulf, Ben Hermans, Harm Vanhoucke e Gianni Vermeersch.

Foto: Lapresse