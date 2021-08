Ciclismo, Europei 2021: al via della rassegna continentale anche Tadej Pogacar, farà cronometro e prova in linea

Sarà una rassegna continentale davvero spettacolare. Dopo l’annuncio di Remco Evenepoel, stamattina una nuova presenza di lusso è stata confermata per i prossimi Europei di ciclismo su strada in programma dall’8 al 12 settembre a Trento: al via infatti ci sarà anche Tadej Pogacar.

Percorso mosso che assicura tanta incertezza quello in Trentino, che sarà sicuramente onorato al meglio da corridori di questo calibro. Lo sloveno, dopo il trionfo al Tour de France, è volato in Giappone a Tokyo, agguantando il bronzo olimpico, preferendo non partecipare successivamente alla Vuelta di Spagna.

Per il finale di stagione però la stella della UAE Emirates ha scelto di prendere parte alla manifestazione continentale, sognando una nuova medaglia e, perché no, la maglia con i colori dell’Europa da portare sulle spalle per tutta la nuova annata.

Sarà una doppia partecipazione quella di Pogacar: oltre all’attesissima prova in linea del 12 settembre, ha annunciato la presenza anche nella cronometro del 9 settembre (22,4 chilometri in programma).

