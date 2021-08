Ciclismo: ernia al disco per Mathieu van der Poel, rischio stagione finita

Brutta notizia per i colori olandesi. La stella del ciclismo a tutto tondo nei Paesi Bassi, Mathieu van der Poel, come riportato da WielerFlits sta soffrendo di dolori alla schiena ormai da settimane e rischierebbe di saltare tutto il finale di stagione.

Entrando nel dettaglio il corridore della Alpecin-Fenix soffre di una ernia discale e della presenza di liquido fra due vertebre dorsali. La possibilità di cui si parla è che questo infortunio, del quale l’olandese soffre da tanto, si sia aggravato con la caduta nella prova di cross country a Tokyo. In questi giorni forzatamente ha rinunciato agli allenamenti e dunque difficilmente tornerà in gara a breve.

Ricordiamo che di recente è arrivata la rinuncia ufficiale ai Mondiali di mountain bike in corso di svolgimento in Val di Sole e l’obiettivo poteva essere puntato sui Mondiali su strada, in programma a fine settembre in Belgio.

Il rientro alle corse era previsto per il Benelux Tour, dal prossimo 30 agosto, in terra belga, con poi occhi puntati verso la manifestazione iridata e la Parigi-Roubaix la settimana dopo. Tutto da capire come si evolverà la situazione.

Foto: Lapresse