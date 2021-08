Un ciclomercato 2021 praticamente monopolizzato da una singola squadra. La UAE Emirates continua a migliorare la propria rosa e sta portando a casa una campagna acquisti di primo piano. Dopo gli arrivi di Joao Almeida, José Alvaro Hodeg, Pascal Ackermann e Marc Soler, oggi altra ufficialità per la compagine emiratina.

Arriva infatti l’ingaggio per il neozelandese George Bennett: il 31enne, in uscita dalla Jumbo-Visma, firma un contratto biennale. Nel palmares, ricco di piazzamenti di lusso (top-10 in classifica generale sia alla Vuelta che al Giro), spicca il Gran Piemonte del 2020. Uno scalatore di qualità che potrà sicuramente dare un aiuto importante a Tadej Pogacar in montagna.

Le sue parole alla firma: “Sono davvero entusiasta all’idea di unirmi alla UAE Team Emirates. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione della squadra per poter raggiungere importanti traguardi in tante corse. La squadra ha compiuto evidenti progressi in ogni stagione e questo miglioramento è un qualcosa del quale vorrei essere parte. Sarà anche bello trovare in squadra Finn Fisher-Black, dato che proveniamo dallo stesso paese in Nuova Zelanda. Nella UAE Team Emirates c’è un gruppo di corridori pieno di entusiasmo, è davvero bello unirsi a questo contesto e portare la mia esperienza al team”.

Il commento di Mauro Gianetti (CEO & Team Principal): “George è uno dei migliori scalatori in circolazione e siamo molto felici di potergli dare il benvenuto in squadra. Porta in dote una grande esperienza e questo gli permetterà di avere un ruolo cruciale sia per le sue qualità sportive, ma anche come riferimento per gli atleti più giovani. Ci attendiamo che possa avere anche le sue opportunità, oltre che a mettere le sue qualità a disposizione della squadra quando gli sarà richiesto. Siamo soddisfatti per il fatto che George possa essere parte del nostro processo di crescita e miglioramento”.

Foto: Lapresse