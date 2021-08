Non solo Rigoberto Uran e Sergio Higuita. Altro colombiano di lusso per la EF Nippo che, per la prossima stagione, si è assicurata l’acquisto di Esteban Chaves. Il 31enne nativo di Bogotà lascia, praticamente dopo una vita (dal 2014 con la Orica-GreenEdge) il Team BikeExchange.

Le parole del vincitore del Lombardia 2016: “Ho accettato la proposta della EF Pro Cycling per diversi motivi. Innanzitutto da fuori si vede che è come una grande famiglia dove tutti sono spinti dalla passione per il ciclismo. Inoltre, uno dei direttori è un corridore che ammiravo molto quando ho iniziato pedalare, Juanma Garate, e poi finalmente potrò avere compagni di squadra colombiani. E poi anche la maglia è bellissima…”.

Il commento di Jonathan Vaughters CEO della compagine statunitense: “Riteniamo che Esteban possa vivere ottime stagioni con noi. Ha superato i suoi problemi di salute e quest’anno ha dimostrato di avere costanza di rendimento. Si adatterà perfettamente alla filosofia della nostra squadra, che pone le qualità umane di ogni persona sopra a tutto”.

Foto: Lapresse