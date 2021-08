Egan Bernal non frena le sue ambizioni, anzi. Dopo aver trionfato nel Tour de France 2019 e nel Giro d’Italia dello scorso maggio, sogna la clamorosa tripletta mettendo in bacheca i tre grandi giri a tappe. Il corridore colombiano, infatti, sarà ai nastri di partenza della Vuelta a España 2021 e si annuncia come uno dei grandi protagonisti.

“Per me sarebbe un sogno. Con il passare delle gare, metti alla prova te stesso. Quando ero bambino solo essere al via del Tour era un sogno. Ora ho vinto il Tour, il Giro e vorrei provare a vincere la Vuelta. Per me sarebbe un grande onore. Cercherò di essere nella lista dei corridori che lo hanno fatto e ci proverò. Se non sarà quest’anno sarà il prossimo o il prossimo ancora ma l’importante è provarci“.

Bernal dopo il trionfo nella Corsa Rosa ha dovuto fare i conti con il Covid. Il ciclista della Ineos-Grenadiers, però, assicura che non ha riportato particolari problemi: “Per ora non ho avuto nessuna conseguenza. Anche alla Vuelta a Burgos non ho avuto problemi. Dopo il Giro mi sono riposato un po’ quando ho avuto il Covid. Poi in Colombia ho ricominciato ad allenarmi poco a poco. Ovviamente non come avevo programmato, ma piano piano la condizione sta arrivando“.

In chiusura il colombiano sottolinea che alla Vuelta la Ineos porterà una vera e propria corazzata: “Yates si sta preparando per questa gara da molto tempo, non era né al Giro né al Tour e sarà in forma; Richard arriva terzo al Tour e ha vinto le Olimpiadi e sarà in buone condizioni. Io non so esattamente come sarò, ma sono fiducioso di fare bene. Saremo tre corridori per la generale. L’importante è avere una buona squadra“.

