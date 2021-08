Ciclismo, Alejandro Valverde torna ad allenarsi e punta al Giro di Lombardia

Alejandro Valverde è già tornato ad allenarsi dopo la rovinosa caduta alla Vuelta a España 2021. Il campione spagnolo ha subito un’operazione per la riduzione della frattura alla clavicola. Nonostante siano passati solo pochi giorni il 41enne nativo di Las Lumbreras non vede l’ora di salire nuovamente in sella alla sua bici.

L’obiettivo di Valverde sarebbe quello di rientrare in gara per il Giro di Lombardia. Lo spagnolo si sta allenando sui rulli con una certa intensità per cercare di mantenere il più possibile la forma con l’intento di tornare a correre nelle prossime settimane.

Secondo quanto riporta il Diario di Navarra, la squadra avrebbe confermato che l’obiettivo sarebbe quello di prendere il via nella Classica delle Foglie Morte. In questa classica Valverde non ha sinora mai vinto ma ha più volte ottenuto piazzamenti importanti concludendo tre volte in seconda posizione.

Foto: LaPresse