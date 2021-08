Cerimonia di chiusura Olimpiadi: orario di oggi, tv, programma, streaming

Dopo 19 giorni di gare, con 16 in cui si sono assegnati 339 titoli e complessive 1080 medaglie (340 ori, 338 argenti e 402 bronzi) ci sarà la Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi di Tokyo. L’Italia, guidata dal portabandiera Marcell Jacobs, sarà protagonista oggi, domenica 8 agosto, alle ore 13.00 italiane.

Diretta tv sul canale Eurosport 1, in streaming su Discovery+ ed Eurosport Player. Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIM Vision ed agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb. Diretta streaming su DAZN, dove sono visibili i canali di Eurosport.

La Rai ha inserito la Cerimonia di Chiusura nel pacchetto di 200 ore e la manderà in onda sul canale tv Rai 2 (come già fatto per la Cerimonia d’Apertura). La Cerimonia di Chiusura non sarà trasmessa sui canali tv di Eurosport visibili su Sky. Di seguito il programma completo (con gli orari italiani) della Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi di Tokyo.

PROGRAMMA OLIMPIADI TOKYO

Domenica 8 agosto, ore 13:00 – 16:00

Cerimonia di Chiusura

Diretta tv in chiaro su Rai 2 ed in abbonamento su Eurosport 1

Diretta streaming in abbonamento su Discovery+, Eurosport Player e DAZN

Diretta live testuale integrale su OA Sport

Foto: LaPresse