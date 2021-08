Canoa slalom, Giovanni De Gennaro vince la gara nazionale ad Ivrea

Si sono disputati ad Ivrea le gare nazionali di canoa slalom che fanno da preludio ai Campionati Italiani Assoluti che andranno in scena domani. Inoltre oggi erano in programma le qualificazioni dell’extreme slalom in vista delle fasi finali di domani che assegneranno il titolo nazionale.

Nelle qualificazioni dei Campionati Italiani dell’extreme slalom Giovanni De Gennaro fa segnare il miglior crono in 47.81 davanti a Zeno Ivaldi, secondo in 48.05, ed a Christian De Dionigi, terzo in 48.17. Tra le donne invece chiude in testa Agata Spagnol, prima in 54.61 davanti ad Eleonora Lucato, seconda in 56.18, ed Erica Lara Piatti, terza in 58.51.

Nella gara nazionale di canoa slalom nel K1 senior maschile vince ancora Giovanni De Gennaro, mentre nel C1 senior maschile la spunta Paolo Ceccon. Nel K1 senior femminile Eleonora Lucato beffa Stefanie Horn, mentre nel C1 senior femminile si impone Elena Borghi. Assente per un grave lutto familiare Marta Bertoncelli.

Foto: Pier Colombo