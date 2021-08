CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per il primo turno del WTA 1000 di Cincinnati tra Camila Giorgi e Jessica Pegula. L’azzurra, reduce dal trionfale percorso a Montreal, vuole confermarsi anche nell’Ohio e dovrà confrontarsi con una giocatrice estremamente impegnativa e rognosa.

Giorgi e Pegula si sono già incontrate proprio in Canada nel penultimo atto e in quest’ultimo caso è stata Camila a prevalere in tre set. Pegula, nei fatti, è stata l’unica a strappare un set all’italiana nel corso del torneo in Québec, un aspetto che certifica la solidità della statunitense e le proprie qualità.

Camila, da questo punto di vista, per poter concedere il bis dovrà esibire lo stesso tennis convincente e, se possibile, con maggior continuità. Non sarà semplice visti i rischi che il proprio gioco richiede. L’italiana, però, per pensare di andare avanti non potrà fare altro, augurandosi anche di non avere delle ripercussioni eccessive sul fronte fisico.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match valido per il primo turno del WTA 1000 di Cincinnati tra Camila Giorgi e Jessica Pegula: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La partita sarà la quarta prevista sul Campo 4, il cui programma prenderà il via alle 17.00 italiane. Buon divertimento!

