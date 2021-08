Camila Giorgi-Kvitova oggi, Wta Montreal: orario, tv, programma, streaming

Oggi, giovedì 12 agosto, si disputeranno tutti gli ottavi di finale del tabellone di singolare femminile del WTA 1000 di Montreal 2021, appuntamento fondamentale nel percorso di avvicinamento del circuito maggiore sul cemento americano verso gli US Open 2021.

In chiave azzurra la sfida più attesa sarà quella tra Camila Giorgi e la ceca Petra Kvitova (n.7 del seeding), in programma come terzo match a partire dalle ore 18 italiane sul Court Rogers. Indicativamente, dunque, l’incontro dell’azzurra potrebbe cominciare nella seconda serata italiana, ma tutto dipenderà dalla durata dei match precedenti.

Giorgi-Kvitova, ottavo di finale del WTA 1000 di Montreal 2021, sarà trasmesso in diretta tv (in chiaro) su SuperTennisTV ed in diretta streaming gratuita su supertennis.tv. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale. Di seguito il programma completo della sfida:

PROGRAMMA CAMILA GIORGI-KVITOVA

Giovedì 12 agosto

Court Rogers, a partire dalle ore 18.00 italiane

Sorribes Tormo-Siniakova

Pliskova-Anisimova

A seguire

Camila Giorgi VS Petra Kvitova

Diretta tv in chiaro su SuperTennisTV

Diretta streaming gratuita su supertennis.tv

Diretta live testuale su OA Sport

Foto: Lapresse