Orari cronometro Vuelta a España 2021 2021: startlist, dorsali di partenza, tv, streaming

La Vuelta a España 2021 inizierà oggi con un prologo di sette chilometri che si snoderà lungo le strade di Burgos. Il grande favorito per il successo non può che essere il fresco campione olimpico della disciplina Primoz Roglic. Il primo corridore a scendere in strada, Pelayo Sanchez Mayo della Burgos BH, prenderà il via alle 17.44. Si tratterà, dunque, di una prova contro il tempo serale. Di seguito trovate gli orari di partenza di tutti i corridori e le indicazioni su dove è possibile seguire la frazione.

VUELTA A ESPAÑA 2021: STARTLIST E ORARI DI PARTENZA CRONOMETRO PRIMA TAPPA

1 17:44:00 68 *SANCHEZ MAYO Pelayo BBH ESP

2 17:45:00 21 VINE Jay AFC AUS

3 17:46:00 144 KREDER Wesley IWG NED

4 17:47:00 78 *MARTIN GALAN Sergio Roman CJR ESP

5 17:48:00 165 *MONIQUET Sylvain LTS BEL

6 17:49:00 18 VENTURINI Clement ACT FRA

7 17:50:00 185 NIEVE Mikel BEX ESP

8 17:51:00 123 GUARNIERI Jacopo GFC ITA

9 17:52:00 194 DENZ Nico DSM GER

10 17:53:00 214 KIRSCH Alex TFS LUX

11 17:54:00 207 LINDEMAN Bert-Jan TQA NED

12 17:55:00 154 CIMOLAI Davide ISN ITA

13 17:56:00 33 FRAILE Omar APT ESP

14 17:57:00 84 *FINE Eddy COF FRA

15 17:58:00 103 *CAMARGO PINEDA Diego Andres EFN COL

16 17:59:00 117 MATE MARDONES Luis Angel EUS ESP

17 18:00:00 53 *GAMPER Patrick BOH AUT

18 18:01:00 42 ARASHIRO Yukiya TBV JPN

19 18:02:00 225 MOLANO Juan Sebastian UAD COL

20 18:03:00 91 *JAKOBSEN Fabio DQT NED

21 18:04:00 178 VERONA Carlos MOV ESP

22 18:05:00 138 YATES Adam IGD GBR

23 18:06:00 4 HOFSTEDE Lennard TJV NED

24 18:07:00 63 CABEDO Oscar BBH ESP

25 18:08:00 26 *PHILIPSEN Jasper AFC BEL

26 18:09:00 145 MINALI Riccardo IWG ITA

27 18:10:00 72 ABERASTURI Jon CJR ESP

28 18:11:00 162 *CRAS Steff LTS BEL

29 18:12:00 15 *DEWULF Stan ACT BEL

30 18:13:00 184 MEZGEC Luka BEX SLO

31 18:14:00 128 SINKELDAM Ramon GFC NED

32 18:15:00 193 *DAINESE Alberto DSM ITA

33 18:16:00 217 REIJNEN Kiel TFS USA

34 18:17:00 201 ARU Fabio TQA ITA

35 18:18:00 152 *BERWICK Sebastian ISN AUS

36 18:19:00 38 SANCHEZ Luis Leon APT ESP

37 18:20:00 83 *BARCELO Fernando COF ESP

38 18:21:00 102 CAICEDO Jonathan EFN ECU

39 18:22:00 115 LOBATO del VALLE Juan Jose EUS ESP

40 18:23:00 56 PALZER Anton BOH GER

41 18:24:00 41 LANDA Mikel TBV ESP

42 18:25:00 228 TRENTIN Matteo UAD ITA

43 18:26:00 97 van LERBERGHE Bert DQT BEL

44 18:27:00 173 *JACOBS Johan MOV SUI

45 18:28:00 137 van BAARLE Dylan IGD NED

46 18:29:00 2 BOUWMAN Koen TJV NED

47 18:30:00 64 *CANAL BLANCO Carlos BBH ESP

48 18:31:00 27 PLANCKAERT Edward AFC BEL

49 18:32:00 148 van MELSEN Kevin IWG BEL

50 18:33:00 75 *CEPEDA Jefferson CJR ECU

51 18:34:00 166 *van GILS Maxim LTS BEL

52 18:35:00 14 CHEREL Mikael ACT FRA

53 18:36:00 183 HOWSON Damien BEX AUS

54 18:37:00 126 MOLARD Rudy GFC FRA

55 18:38:00 197 *STORER Michael DSM AUS

56 18:39:00 212 BRAMBILLA Gianluca TFS ITA

57 18:40:00 202 ARMEE Sander TQA BEL

58 18:41:00 155 *EINHORN Itamar ISN ISR

59 18:42:00 37 RODRIGUEZ Oscar APT ESP

60 18:43:00 86 HERRADA Jose COF ESP

61 18:44:00 106 KEUKELEIRE Jens EFN BEL

62 18:45:00 118 SOTO Antonio Jesus EUS ESP

63 18:46:00 54 LAAS Martin BOH EST

64 18:47:00 43 CARUSO Damiano TBV ITA

65 18:48:00 222 DOMBROWSKI Joseph Lloyd UAD USA

66 18:49:00 95 SENECHAL Florian DQT FRA

67 18:50:00 176 ROJAS Jose MOV ESP

68 18:51:00 135 PUCCIO Salvatore IGD ITA

69 18:52:00 3 GESINK Robert TJV NED

70 18:53:00 61 NAVARRO Daniel BBH ESP

71 18:54:00 24 KRIEGER Alexander AFC GER

72 18:55:00 146 PETILLI Simone IWG ITA

73 18:56:00 76 CUADROS Alvaro CJR ESP

74 18:57:00 167 *VANHOUCKE Harm LTS BEL

75 18:58:00 12 CALMEJANE Lilian ACT FRA

76 18:59:00 186 SCHULTZ Nicholas BEX AUS

77 19:00:00 127 ROUX Anthony GFC FRA

78 19:01:00 196 HAMILTON Christopher DSM AUS

79 19:02:00 216 NIBALI Antonio TFS ITA

80 19:03:00 206 JANSE van RENSBURG Reinardt TQA RSA

81 19:04:00 153 CATAFORD Alexander ISN CAN

82 19:05:00 32 ARANBURU Alex APT ESP

83 19:06:00 88 *ROCHAS Remy COF FRA

84 19:07:00 104 *CARR Simon EFN GBR

85 19:08:00 111 BIZKARRA Mikel EUS ESP

86 19:09:00 55 *MEEUS Jordi BOH BEL

87 19:10:00 45 *MADER Gino TBV SUI

88 19:11:00 224 MAJKA Rafal UAD POL

89 19:12:00 96 ŠTYBAR Zdeněk DQT CZE

90 19:13:00 172 ERVITI Imanol MOV ESP

91 19:14:00 133 *NARVAEZ Jhonatan IGD ECU

92 19:15:00 8 van HOOYDONCK Nathan TJV BEL

93 19:16:00 67 RUBIO HERNANDEZ Diego BBH ESP

94 19:17:00 25 MODOLO Sacha AFC ITA

95 19:18:00 142 EIKING Odd Christian IWG NOR

96 19:19:00 74 BAGUES Aritz CJR ESP

97 19:20:00 164 HOLMES Matthew LTS GBR

98 19:21:00 13 *CHAMPOUSSIN Clement ACT FRA

99 19:22:00 187 *STANNARD Robert BEX AUS

100 19:23:00 124 le GAC Olivier GFC FRA

101 19:24:00 198 TUSVELD Martijn DSM NED

102 19:25:00 211 CICCONE Giulio TFS ITA

103 19:26:00 208 *SUNDERLAND Dylan TQA AUS

104 19:27:00 156 NIV Guy ISN ISR

105 19:28:00 36 *NATAROV Yuriy APT KAZ

106 19:29:00 87 MORIN Emmanuel COF FRA

107 19:30:00 108 SCULLY Tom EFN NZL

108 19:31:00 116 *MARTIN Gotzon EUS ESP

109 19:32:00 52 BENEDETTI Cesare BOH ITA

110 19:33:00 47 POELS Wouter TBV NED

111 19:34:00 223 GIBBONS Ryan UAD RSA

112 19:35:00 94 KNOX James DQT GBR

113 19:36:00 175 OLIVEIRA Nelson MOV POR

114 19:37:00 136 *SIVAKOV Pavel IGD RUS

115 19:38:00 7 OOMEN Sam TJV NED

116 19:39:00 66 OKAMIKA Ander BBH ESP

117 19:40:00 28 THWAITES Scott AFC GBR

118 19:41:00 143 HIRT Jan IWG CZE

119 19:42:00 73 AMEZQUETA Julen CJR ESP

120 19:43:00 161 *KRON Andreas LTS DEN

121 19:44:00 17 *TOUZE Damien ACT FRA

122 19:45:00 188 ZEITS Andrey BEX KAZ

123 19:46:00 125 LUDVIGSSON Tobias GFC SWE

124 19:47:00 192 *ARENSMAN Thymen DSM NED

125 19:48:00 215 *LOPEZ Juan Pedro TFS ESP

126 19:49:00 203 *BROWN Connor TQA NZL

127 19:50:00 157 PICCOLI James ISN CAN

128 19:51:00 35 IZAGUIRRE INSAUSTI Ion APT ESP

129 19:52:00 85 HERRADA Jesus COF ESP

130 19:53:00 105 CRADDOCK Lawson EFN USA

131 19:54:00 114 ITURRIA Mikel EUS ESP

132 19:55:00 58 ZWIEHOFF Ben BOH GER

133 19:56:00 44 HAIG Jack TBV AUS

134 19:57:00 226 *OLIVEIRA Rui UAD POR

135 19:58:00 98 *VANSEVENANT Mauri DQT BEL

136 19:59:00 177 VALVERDE Alejandro MOV ESP

137 20:00:00 134 *PIDCOCK Thomas IGD GBR

138 20:01:00 6 KUSS Sepp TJV USA

139 20:02:00 62 BOL Jetse BBH NED

140 20:03:00 23 de TIER Floris AFC BEL

141 20:04:00 147 TAARAMAE Rein IWG EST

142 20:05:00 71 LASTRA Jonathan CJR ESP

143 20:06:00 163 FRISON Frederik LTS BEL

144 20:07:00 16 *PRODHOMME Nicolas ACT FRA

145 20:08:00 181 MATTHEWS Michael BEX AUS

146 20:09:00 121 DEMARE Arnaud GFC FRA

147 20:10:00 195 HAGA Chad DSM USA

148 20:11:00 213 ELISSONDE Kenny TFS FRA

149 20:12:00 204 CLAEYS Dimitri TQA BEL

150 20:13:00 151 VANMARCKE Sep ISN BEL

151 20:14:00 34 IZAGIRRE INSAUSTI Gorka APT ESP

152 20:15:00 82 ALLEGAERT Piet COF BEL

153 20:16:00 107 NIELSEN Magnus Cort EFN DEN

154 20:17:00 113 *BOU Joan EUS ESP

155 20:18:00 57 SCHACHMANN Maximilian BOH GER

156 20:19:00 46 *PADUN Mark TBV UKR

157 20:20:00 227 POLANC Jan UAD SLO

158 20:21:00 92 *BAGIOLI Andrea DQT ITA

159 20:22:00 174 LOPEZ Miguel Angel MOV COL

160 20:23:00 132 CARAPAZ Richard IGD ECU

161 20:24:00 5 KRUIJSWIJK Steven TJV NED

162 20:25:00 65 MADRAZO RUIZ Angel BBH ESP

163 20:26:00 22 *BAYER Tobias AFC AUT

164 20:27:00 141 MEINTJES Louis IWG RSA

165 20:28:00 77 *LAZKANO LOPEZ Oier CJR ESP

166 20:29:00 168 *VERMEERSCH Florian LTS BEL

167 20:30:00 11 BOUCHARD Geoffrey ACT FRA

168 20:31:00 182 *HAMILTON Lucas BEX AUS

169 20:32:00 122 *GENIETS Kevin GFC LUX

170 20:33:00 191 BARDET Romain DSM FRA

171 20:34:00 218 *SIMMONS Quinn TFS USA

172 20:35:00 205 HENAO Sergio Luis TQA COL

173 20:36:00 158 SCHMIDT Mads Wurtz ISN DEN

174 20:37:00 31 *VLASOV Aleksandr APT RUS

175 20:38:00 81 MARTIN Guillaume COF FRA

176 20:39:00 101 CARTHY Hugh EFN GBR

177 20:40:00 112 *AZPARREN IRURZUN Xabier Mikel EUS ESP

178 20:41:00 51 GROSSSCHARTNER Felix BOH AUT

179 20:42:00 48 TRATNIK Jan TBV SLO

180 20:43:00 221 de la CRUZ DAvid UAD ESP

181 20:44:00 93 ČERNY Josef DQT CZE

182 20:45:00 171 MAS Enric MOV ESP

183 20:46:00 131 *BERNAL Egan IGD COL

184 20:47:00 1 ROGLIČ Primož TJV SLO

DOVE SEGUIRE IN TV E STREAMING LA PRIMA TAPPA DELLA VUELTA A ESPAÑA 2021

Diretta TV: Eurosport 1

Diretta streaming: Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Amazon Prime, Tim Vision, DAZN.

Diretta testuale: OA Sport

