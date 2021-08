Camila Giorgi-Halep oggi, US Open: orario, tv, programma, streaming

Sarà la prima di 14 presenze azzurre sui campi dello USTA Billie Jean King National Tennis Center, quella di Camila Giorgi sul Grandstand per il primo turno degli US Open. Per la marchigiana un debutto complicatissimo, quello con Simona Halep, anche se la rumena viene da un periodo di infortuni.

La vincitrice di due Slam è uscita dalla top ten a causa dei problemi che l’hanno costretta a saltare tutta la stagione estiva e le Olimpiadi, ma anche con la lontananza prolungata dal campo rimane una delle avversarie più complicate da affrontare in senso assoluto. Questo anche se gli US Open non le hanno regalato grandi gioie finora: una semifinale, un quarto di finale e una sola partita vinta a Flushing Meadows dal 2018 a oggi. Halep ha vinto l’unico precedente tra le due giocatrici, di Miami 2015, nel terzo turno con il punteggio di 6-4 7-5.

Il match tra Camila Giorgi e Simona Halep aprirà, alle ore 17:00, il programma del Grandstand. Sarà possibile seguirlo in diretta tv sui canali di Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+ e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

US OPEN 2021: GIORGI-HALEP, PROGRAMMA

LUNEDÌ 30 AGOSTO

GRANDSTAND

Ore 17:00 Camila Giorgi (ITA)-Simona Halep (ROU) (12) (1° turno donne)

US OPEN 2021: GIORGI-HALEP, TV E STREAMING

DIRETTA TV – Eurosport 1 o 2

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player, Discovery+

Foto: LaPresse / Olycom